Bocchino sbugiarda Bersani: "Ma l'hai votata tu", rissa dalla Gruber

"Come si fa a tenere insieme la legalità con la velocità delle procedure?". Lilli Gruber a Otto e mezzo chiede conto a Italo Bocchino un commento sul nuovo codice degli appalti approvato pochi minuti prima dal CdM e innesca involontariamente una clamorosa rissa con Pier Luigi Bersani, anche lui negli studi di La7.

"La riforma del codice degli appalti è una idea del governo Draghi, che nel giugno dello scorso anno approvò una norma che delegava il Consiglio di Stato a far scrivere ai magistrati il codice degli appalti. L'articolo 1 diceva che l'obiettivo era la semplificazione. E Bersani, allora parlamentare, ha votato quella legge delega. E quel testo è stato fatto prevalentemente dal governo che Bersani sosteneva. Cosa succede ora? I controlli sono gli stessi, ci sono maggiori obblighi di trasparenza e sono accelerate le procedure. Un giorno i giornali di sinistra scrivono: che vergogna la Meloni, sul Pnrr non fa in tempo. E l'altro giorno scrivono: ma che vergogna, accelerano le procedure. Dovete decidervi, o è una vergogna perdere i soldi del Pnrr o accelerare le procedure, che non significa abbassare la guardia con la criminalità organizzata. Mi meraviglio che una persona seria come Bersani che ha votato la legge delega oggi dice che il nuovo codice è una vergogna".





"Scusa Bocchino stai scherzando?", si accalora Bersani. "Ti ho colto in fallo", se la ride l'ex parlamentare di An, Pdl e Fli. "Perché Salvini non ha preso il testo del Consiglio di Stato che era pronto a dicembre, a proposito di dicembre? Perché ci ha aggiunto 3 o 4 deregolazioni...". "Tu ne hai fatte tante, perché Salvini non può farle?", gli contesta Bocchino. "Io le ho fatte per difendere i cittadini". "E questo per difendere le imprese. Salvini ha fatto delle piccole modifiche per una semplice ragione: perché hanno vinto le elezioni! Perché doveva prendere il prodotto da te voluto, chiavi in mano? Sai chi ha liberalizzato i subappalti? L'Unione europea. E tu te la prendi con Salvini!".