CartaBianca, "Mauro Corona? Dalla maglietta, quel profumo...": chi lo gela

29 marzo 2023 a

a

a

Si alza il sipario e, come ogni martedì sera, sul palco di CartaBianca ecco salire Mauro Corona, lo scrittore ed alpinista che ha il compito di aprire la puntate del programma di Bianca Berlinguer su Rai 3, la puntata in questione è quella di martedì 28 marzo.

Ed in questo caso, ecco che Corona filosofeggia sul ruolo della politica. "In Italia ci sono tantissimi lavoratori poveri e la politica dovrebbe intervenire. La politica dovrebbe rendere le persone se non felici almeno tranquille", premette.

Dunque, sul clima, uno dei temi a lui più cari: "Oggi siamo leggermente consapevoli dei danni provocati dai cambiamenti climatici ma penso che c’è ancora molto da fare. Purtroppo c’è un nichilismo del terzo millennio, mancano passione, cultura, affetto e amore di lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi", spiega.

"Guardate qui". Gad Lerner, pagliacciata sui migranti: cosa tira fuori | Foto

E come spesso accade, per Mauro Corona qualche problema audio. Infatti i telespettatori si sono lamentati sui social per il fatto che ci fossero dei "buchi" nel sonoro. Circostanza che è stata commentata anche con toni feroci su Twitter, laddove tra i vari cinguettii si leggeva: "Mauro Corona non si sente l'audio, ma il profumo di mandorlo della maglietta arriva"; "Bentornato a Mauro Corona. Vedo che oggi si è fatto un buco alla maglietta dove c’è il microfono, invece dei due come l'altra volta. Non si sente, aspettiamo, magari me lo dicessero prima, ma pazienza. Che palle ogni volta questo teatrino". Già, perché come detto non è certo la prima occasione in cui l'audio di Mauro Corona... salta.