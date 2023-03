Maurizio Gasparri, scatenato in tv: "Cos'ha fatto finora? Io non l'ho capito"

30 marzo 2023 a

a

a

Si parla del nuovo codice per gli appalti da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 30 marzo e Maurizio Gasparri avverte: "Abbiamo un problema di una lentezza delle procedure di cui ci lamentiamo tutti". Il senatore di Forza Italia spiega che "qui si cerca di introdurre un modo diverso di procedere, l'obiettivo è rendere più rapida la realizzazione di opere pubbliche. Io non ho ancora capito cos'abbia prodotto l'Anac in questi anni".

Qui l'intervento di Maurizio Gasparri a L'aria che tira

"Uno degli obiettivi imminenti del nuovo governo è semplificare e rendere più rapida la realizzazione di opere pubbliche", spiega Gasparri. "Abbiamo un evidente problema di lentezza nelle procedure burocratiche che crea difficoltà nella realizzazione di nuove opere. Dopodiché l’Europa ha fatto bene, spronata dall’Italia e dal Ppe, quando Tajani e Berlusconi erano impegnati nel Parlamento europeo, a intervenire con incentivi economici adeguati al periodo post Covid", continua.

Per quanto riguarda i fondi del Pnrr, conclude il senatore azzurro, "abbiamo a disposizione ingenti risorse da impiegare ma il problema si presenta in termini temporali. Sono in previsione per questo numerose assunzioni nella pubblica amministrazione centrale e territoriale per gestire in maniera adeguata questi processi e cercare di portare a termine il tutto nei tempi previsti".