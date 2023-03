Bocchino travolge Raimo: "Oh, devi ascoltare!"

31 marzo 2023 a

Niente da fare, fascismo e antifascismo continuano a far arrabbiare. A Piazzapulita, su La7, vivacissimo confronto tra Italo Bocchino, Christian Raimo e Laura Boldrini sul tema delle Fosse Ardeatine. "La rappresaglia nazista ha colpito i cittadini italiani", ricorda il direttore editoriale del Secolo d'Italia. Raimo, scrittore e attivista di sinistra, ribatte: "Mi sono stampato i nomi delle vittime...". Bocchino si inalbera: "Oh devi ascoltare, io ho diritto a parlare e non voglio uno che urli. Deve imparare a stare nei dibattiti, non è abituato. Tra le vittime c'erano antifascisti, 9 ebrei in quanto ebrei e detenuti comuni. Tutti erano italiani, a parte i 9 ebrei".

"La sensazione è che ci sia una difficoltà a pronunciare la parola fascismo", pungola Corrado Formigli, e Bocchino lancia un foglio con la dichiarazione della premier Giorgia Meloni che aveva scatenato la polemica: "C'è la definizione nazi-fascismo, tieni te lo do". "C'è una alterazione di fatti storici, è gravissimo!", interviene la Boldrini, con Bocchino che replica: "Voi parlate di antifascismo perché avete solo quello".



Raimo sfodera una lunga lista e scandisce i nomi delle vittime: "Socialisti, comunisti, azionisti. Italiani? No, sono anti-fascisti, non c'era un solo fascista tra questi morti. Avete un problema di logopedia a pronunciare il nome anti-fascismo?". Bocchino si mette le mani sul volto. "Io mi commuovo a leggere questi nomi,", prosegue Raimo, e Bocchino precisa: "Ci commuoviamo. Tu non conosci la tragica regola della rappresaglia". "La conosco benissimo, ho un dottorato in Storia contemporanea". "Eh la insegni ma non hai studiato bene quel pezzo". "Sei veramente un prevaricatore piccolo piccolo", borbotta Raimo ripiegando la lista.