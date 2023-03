Corrado Formigli mangia grilli in diretta? Umiliato così

31 marzo 2023 a

a

a

Corrado Formigli ci ricasca. E durante la puntata di giovedì 30 marzo di PiazzaPulita assaggia i grilli. Il conduttore di La7, parlando di carne sintetica e "nuovi" alimenti, non si tira indietro. Non è la prima volta che il giornalista invita il pubblico a mangiare alcune "prelibatezze". Basta pensare agli involtini primavera.

"Ecco qual è stata la manovra fatale". Cutro, la rivelazione-bomba in tv

Nella serata in cui l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte ufficializzò i primi due casi di contagio da coronavirus in Italia, Formigli si fece portare in studio degli involtini cucinati in un ristorante cinese di Roma. "Noi siamo amici della scienza – spiegava – mangiate tranquilli, non viene da qui il virus. Potete andare nei ristoranti cinesi, siate razionali, crediate nella scienza, nelle persone di buonsenso. Passerà". E poi addentò il cibo.

"Va a Cutro, guarda la spiaggia e... ma come si fa?": Boldrini ossessionata da Piantedosi

Peccato però che dopo poco il Paese fu duramente colpito dal virus che ebbe la sua origine proprio in Cina. Per questo il gesto dell'ultima puntata solleva un pizzico di ironia sui social. Qui qualcuno ricorda: "Forse è il caso di ricordare al vecchio woke cos'è successo quando ha mangiato un involtino primavera", cinguetta un telespettatore. E ancora: "Hai perfettamente ragione. Questi non imparano mai.... Fortuna noi invece riusciamo a imparare dai loro errori", gli fa eco un altro utente mentre il profilo della trasmissione replica: "Spoiler: non è successo nulla a causa di quell'involtino". Formigli non è l'unico ad allontanare le fobie mangiando un boccone. Accadde anche nel 2006 quando Lamberto Sposini, all’epoca conduttore del Tg5, in diretta al tg delle 20, mangiò del pollo per allontanare la preoccupazione dell’influenza aviaria.