Zverev sbrocca con Fritz: "Stammi lontano, non voglio più vederti"

Per Alexander Zverev un’altra sconfitta in stagione, stavolta in finale del torneo di Stoccarda contro Taylor Fritz, vincitore in due set. Lo statunitense si è imposto per 6-3, 7-6 (0) nel torneo sull’erba che anticipa Wimbledon, nel quale arriverà da numero quattro al mondo sorpassando Musetti, Draper e Djokovic.

A fine match, Zverev ha scherzato con lui una volta che ha preso la parola: "Taylor, sono assolutamente stanco di te — ha ammesso —. Non voglio vederti più per i prossimi due o tre anni. Per favore, stai lontano da me. Non venire in Germania".