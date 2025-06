Reazione a Catena, "hanno sbagliato loro": cosa è successo prima della vittoria

Oggi, lunedì 16 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha dato il bentornato ai Tiri Liberi, il trio di campioni formato da Luca, Fabio e Sabrina, ormai arrivati alla nona apparizione a Reazione a Catena. A sfidarli ci sono i Sotto Scacco, una squadra formata da Francesco, Vincenzo e Giovanni. I tre ragazzi vengono da Caserta e hanno deciso di chiamarsi in questo modo perché sono appassionati di scacchi. Sono studenti universitari della facoltà di Storia alla Federico II di Napoli. Vincenzo, invece, studia Medicina.

Ancora una volta in finale ci sono arrivati i Tiri Liberi. Per portarsi a casa la bellezza di 8938 euro, dovevano trovare una parola che legasse con "Ponte" e "Aria". Subito hanno pensato a "Campata". E addirittura Fabio ha promesso che in caso di risposta sbagliata, si ritirerà dal gioco. Dopo qualche secondo di discussione animata, Sabrina ha pronunciato proprio: "Campata". Ed era la risposta esatta. Grande festa in studio.