Alessandra Mussolini crolla in lacrime in diretta tv: "Cambiamo argomento"

31 marzo 2023 a

Alessandra Mussolini è stata ospite oggi 31 marzo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nella lunga intervista la ex concorrente di Ballando con le stelle e di Tale e Quale Show ha aperto il suo cuore e ha parlato in particolare del rapporto con il suo papà: "Mi è mancato vivere la quotidianità con lui", ha detto, "a scuola sulla pagella era richiesta la firma del padre o di chi ne faceva le veci, ma sulla mia c’era sempre la firma di mamma", ha sottolineato la Mussolini. "A volte gli dicevo 'Papà, frequento la quinta elementare', e lui poco dopo mi chiedeva 'Che classe frequenti?'".

Quindi la conduttrice le ha domandato: "Hai avuto uno showdown con tuo padre, per questi motivi?". "Non avevo il coraggio di sentire quella che poteva essere la sua risposta" ha confessato Alessandra Mussolini ammettendo di essersi pentita di non aver parlato con lui delle sue mancanze e scoppiando subito a piangere. "Non so perché mi sono commossa. Avevo paura della risposta di mio padre perché poteva essere grave per me. Serena, ti prego, parliamo di un’altra cosa", ha aggiunto con gli occhi gonfi di lacrime. A quel punto la Bordtone ha cambiato argomento ed è passata alla sua partecipazione a Ballando.