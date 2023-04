Milly Carlucci, attimi di panico: il concorrente crolla a terra e non si rialza

02 aprile 2023 a

Attimi di panico e sconcerto a Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il tutto è avvenuto nel corso della puntata di sabato 1 aprile, terzo appuntamento di questa stagione un poco difficile in termini di share e con un format sensibilmente rinnovato rispetto agli anni scorsi.

Ma tant'è, veniamo agli attimi di panico. Il tutto accade mentre si esibisce il Criceto, una delle maschere ancora in gara e che, però, sarebbe stata rivelata: viene dato quasi per certo un po' da tutti che dietro alla maschera del criceto ci sia Nathalie Guetta. E al termine dell'esibizione, il criceto ascoltava come sempre accade le ipotesi e le congetture dei giurati.

Peccato che ci sia stato un peculiare imprevisto. Infatti, a causa del costume che ne limita i movimenti, la persona all'interno della maschera del criceto è rovinosamente caduta a terra, restando bloccata. Attimi di paura per Milly Carlucci, che si è avvicinata alla maschera per poi aiutarla a rialzarsi. "È svenuto il Criceto. Aiuto mi si è freezato il Criceto", ha poi scherzato la padrona di casa. Tutto in pochi secondi: infatti la maschera si è poi rialzata rassicurando circa il fatto di stare bene.