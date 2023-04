Fiorello e Goggia, "no porca put***a": un caso a Rai 2

04 aprile 2023 a

Un simpatico siparietto quello andato in onda a Viva Rai2 da Fiorello questa mattina, Ospite la campionessa Sofia Goggia, che si è prestata agli ormai noti sketch del programma. Uno di questi è il gioco "Chi vuol essere in ascensore", in cui viene eliminato chi parla per primo all'interno di un ascensore. Proprio durante questa scenetta la Goggia, eliminata per un suo errore, si è fatta scappare un'espressione piuttosto colorita: "No, porca putt***".

A tal proposito Ivan Rota su Dagospia scrive: "Dopo che persino i reality hanno applicato il politicamente corretto, ci pensa Fiorello ogni mattina a regalarci godurie linguistiche. Ogni mattina la rubrica già di culto Meteo Minkia, starring Neri Marcoré, alla quale stamani si è aggiunta l’ormai televisiva Sofia Goggia che, durante un siparietto con il conduttore, si è lasciata scappare un “porca putt***”.

La Goggia, poi, si è prestata anche a una scenetta di "Mare Fuori", la fiction Rai di grande successo di cui Fiorello si diverte a fare la parodia quasi ogni giorno. Facendo finta di essere una detenuta del carcere minorile di Napoli, in cui è ambientata la serie tv, la campionessa ha tenuto il gioco a Fiorello e al suo braccio destro Fabrizio Biggio.