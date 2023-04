Uomini e Donne, si scatena l'inferno? E Maria De Filippi... pubblico basito

11 aprile 2023 a

Attimi di vero caos a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Caos che si scatena quando la conduttrice chiama al centro dello studio Riccardo Guarnieri, la cui conoscenza con Valentina è già terminata per volontà della dama. Appena finita il dialogo tra i due, ecco però infuriare lo scontro tra Riccardo e Armando Incarnato.

Guarnieri è letteralmente furibondo col cavaliere napoletano, che lo ha criticato in un'intervista a Uomini e Donne Magazine: "Vorrei dare 2 euro ad Armando per andare a comprare un panzerotto. Non ho bisogno delle tue ostriche. La tua intervista è stata di basso livello", ha picchiato duro. Incarnato spiega che la sua era soltanto ironia, ma Gianni Sperti ha qualcosa da eccepire: "Sembra che dici di dare di più a una donna a livello economico". A quel punto, Armando finge di leggere l'intervista, mentre Riccardo rilancia: "Posso mangiare un panzerotto seduto sul marciapiede e dare le stesse attenzioni a una donna".

E non è finita. Sperti torna ad attaccare in modo durissimo Armando: "Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanze. Dove non arrivo io, arrivi tu. Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto. Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare informazioni sulle persone, lo fai con tutti e lo fai anche con me. A me tu che sappia tutto di me, non me ne frega. A me della tua vita non interessa. Di tutti i messaggi che ti arrivano sulle persone che non arrivano a noi, ma arrivano a te perché pensano che tu faccia parte della redazione o sei tu che fai in modo che ti arrivino per minacciare le persone? Quando mi vieni a dire che di me sai tutto e fai il sorrisetto è una minaccia".

Parole che ovviamente scatenano Armando Incarnato: "Mi stai scocciando. Ora stai zitto e mi fai parlare. Le persone che stanno in questo studio vengono da più città italiane. La gente mi manda dei messaggi e l’ho sempre detto che non sono la redazione, c’è un numero verde per le segnalazioni. Stai esagerando. Ma va bene così". E dopo queste parole, ecco l'impensabile intervento di Maria De Filippi, la quale ridendo ricorda come a Uomini e Donne non eista alcun numero per eventuali segnalazioni, quelle segnalazioni a cui Incarnato, di fatto, aveva appena fatto riferimento.