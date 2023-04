Mauro Corona fa impazzire la sinistra: "Berlusconi necessario, cosa gli manderò"

11 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi "è necessario, nel bene e nel male". Mauro Corona si collega con Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3, e regala parole al miele all'ex premier e leader di Forza Italia, ricoverato da una settimana al San Raffaele di Milano per una forma di polmonite legata alla forma di leucemia per cui è in cura da un paio d'anni. Il Cav, sottolinea lo scrittore e montanaro, presenza fissa del talk di Rai 3, "ha voglia di esserci e questa è una bella cosa. Sarei molto felice se uscisse presto dalla malattia: lui è necessario, nel bene e nel male. Di cuore manderò energia buona dai miei boschi per Berlusconi".

Praticamente in contemporanea, su La7, Pier Luigi Bersani nel salotto di Floris a DiMartedì definisce il suo eterno avversario "non replicabile", con un sorriso che ne tradisce la stima umana che travalica la guerra politica combattuta nel 2013 che vide l'allora segretario del Pd sconfitto nel tentativo di "smacchiare il giaguaro". Certo, tra una carezza e l'altra per la sua condizione di malato, Bersani non risparmia a Silvio qualche veleno: "Berlusconi oltre a quanto detto dalla Costituzione nel servire lo Stato ci ha messo 'consenso e successo'", definendolo poi "un liberale immaginario".

Tuttavia, non nasconde la più grande arma in mano a Berlusconi: "La capacità di spargere ottimismo". E ricorda quando, da neo-segretario, andò a trovare Berlusconi ricoverato dopo aver ricevuto una statuetta in faccia: "Fuori una signora mi disse, 'siete i soliti comunisti, prima lo attaccate e poi lo andate a trovare'. Le dissi: 'Signora non dica così, l'ho visto e sta bene'. La sua faccia trasfigurò e mi disse solo 'Grazie grazie'. Amore, amore incondizionato".