Michele Emiliano, schiaffo alla Schlein: "Come ricorderanno Berlusconi"

11 aprile 2023 a

a

a

Una lezione a Elly Schlein, Giuseppe Conte e a mezza opposizione. Michele Emiliano, ospite di Tiziana Panella a Tadagà, su La7, torna su Silvio Berlusconi ricoverato da giorni al San Raffaele di Milano per curare una forma di leucemia e mostra alla sinistra come ci si deve comportare in certe situazioni. "Su Facebook ho scritto qualche giorno fa che bisogna un po' sforzarsi da parte di tutti per augurare pronta guarigione a Silvio Berlusconi - ha spiegato il governatore Pd della Puglia -. Bisognava superare questi 30 anni e ho invitato tutti ha umanizzare un po' il rapporto politico". Quasi impossibile per chi, a sinistra, coltiva l'odio per il nemico politico come un collante, quasi una ragione di vita.

"Non potrà più farlo": la clamorosa balla di Giannini sul Cav (e la furia di Zangrillo)





"La figura di Berlusconi - sottolinea poi Emiliano - è una figura che nei sussidiari di scuola nei prossimi anni avrà dei capitoli grossi, eh, dei capitoli come quelli di Giolitti (storico presidente del Consiglio per 5 volte a inizio 900 e leader liberale nel Regno d'Italia, prima dell'avvento di Mussolini e fascismo, ndr) o di altri presidenti del Consiglio. E prendendo in giro qualche ex presidente del Consiglio del mio stesso partito gli dirò: non so se troverete lo stesso spazio". A Matteo Renzi, che pure dal Pd oggi è uscito, fischieranno le orecchie.





"Berlusconi nei libri di storia come Giolitti": guarda il video di Michele Emiliano a Tagadà



"Ovviamente ha avuto una vita molto a modo suo, alla Frank Sinatra diciamo, My way - conclude il governatore -. E' una vita che ha vissuto pienamente e non mi pare gli abbia fatto grazia della solitudine, come posso dire. Come tutte le persone dotate di grandi talenti, di grande potere e grande ruolo poi alla fine sono stramaledettemente sole. E naturalmente questa solitudine aumenta nei momenti di malattia. Io faccio il tifo perché Berlusconi guarisca il più presto possibile e possa perdere le prossime elezioni nella maniera più elegante e spiritosa di cui è capace".