Berlusconi ricoverato, il figlio Luigi: "Sta bene". Poi, il gesto

11 aprile 2023 a

a

a

Continuano le visite al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da giorni Silvio Berlusconi. Ad arrivare per primo nel pomeriggio è Luigi, figlio del Cavaliere, che non si vedeva da sabato scorso. Il ragazzo è entrato dall’ingresso carrabile di via Olgettina 60 senza rilasciare dichiarazioni. Solo quando è uscito ha tranquillizzato i giornalisti sullo stato di salute del leader di Forza Italia.

"Sta bene, sta bene", ha fatto intendere mostrando il pollice alzato da dentro la sua auto. Cauto entusiasmo era stato espresso diverse ore fa da Paolo Barelli, capogruppo di FI alla Camera: "Mi risultano questa mattina notizie tendenti al positivo, sempre sotto il controllo dei medici perché sono loro che poi devono dire come stanno le cose". Come ricordato dall'azzurro "le cose sembrerebbero che volgono al sereno, però sempre prudenza". Una cosa è certa: all'interno di Forza Italia "non ci sono discussioni. Forse farebbe piacere ad alcuni che ci fossero, ma obiettivamente non ci sono. Tutta Forza Italia, tutti i dirigenti sono concentrati nel sapere notizie che vengono dal San Raffaele".

Come ogni giorno poi, è giunto all'ospedale, Fedele Confalonieri. Seguito dal secondogenito di Berlusconi, Pier Silvio. L'ad di Mediaset non ha rilasciato dichiarazioni. Per il Cav si tratta del settimo giorno di ricovero in terapia intensiva a causa di una leucemia cronica aggravata da una infezione polmonare. Ieri sera l'ultima a far visita all'ex premier è stata la figlia primogenita Marina, mentre nel pomeriggio erano arrivati Fedele Confalonieri e Paolo Berlusconi per brevi visite.