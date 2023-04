Formigli, piagnisteo in diretta: "Perché da FdI e Lega non viene nessuno?"

13 aprile 2023 a

A Piazza Pulita va in onda il piagnisteo di Corrado Formigli. Il conduttore del talk show di La7 apre la puntata con un appello a Salvini e Meloni che a suo dire avrebbero messo al bando proprio Piazza Pulita: "Nessuno degli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia accetta di venire qui. Questo è un grande problema della democrazia e chiedo al ministro Salvini e al premier di spiegare i motivi. Viglio sapere perché nemmeno i consiglieri comunali possono partecipare a questo talk".

Formigli che parla di democrazia colpita da questo "rifiuto" scorda che gli esponenti di Lega e FdI sono regolarmente in tutti i programmi di Rai, Mediaset, La7 e Sky. Probabilmente è una libera scelta quella di non voler partecipare al suo programma che in passato ha riservato, per dirlo con un eufemismo, un "certo trattamento" a Fratelli d'Italia e alla Lega con inchieste spesso pretestuose per avvelenare i pozzi sotto elezioni.

Ma Formigli va oltre e parla anche del rifiuto da parte di ministri di questo governo. Ha forse scordato che il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, è stato ospite proprio di Formigli. A rimorchio su questa teoria di "democrazia zoppa" è arrivato anche Massimo Giannini che sedendosi al fianco di Formigli ha tuonato: "Il potere è allergico al controllo". Ma, dati alla mano, non è certo il caso del centrodestra.