Verissimo, Silvia Toffanin riprende l'ospite: "Messaggi sbagliati"

"Mi sono presentata al provino di Amici e sono scappata": Pamela Camassa lo ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La showgirl, che farà parte del cast della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, ha raccontato che da giovane si presentò ai casting del talent e che tra i prof di ballo c’era Steve La Chance. L’esperienza però non finì bene: "Mi ero presentata come ballerina, passai la prima scrematura. Poi c’era lo stage con i prof del momento. Quell’anno c’era Steve La Chance, in 5 secondi spiegò una breve coreografia e ci disse, eravamo un centinaio, che la dovevamo rifare. Vidi esibirsi altri che già avevano memorizzato tutto. Io non ero in grado. Così feci finta di farmi male a una caviglia, questa cosa non l’ho mai detta".

Parlando di altre esperienze, poi, la Camassa ha aggiunto: "Anche a scuola facevo così, quando non volevo essere interrogata. Poi andavo a casa, studiavo e mi proponevo io. Comunque ad Amici ho abbassato le penne e me ne sono andata". Parole che hanno spinto la padrona di casa a lanciare un appello col sorriso: "Non fate come Pamela Camassa che sta dando messaggi sbagliati”. Il riferimento è alla tattica del fingere di farsi male per uscire da situazioni scomode.

Pamela è poi scoppiata in lacrime, commossa per il videomessaggio ricevuto dalla sorella Manola, di nove anni più grande di lei. Quest'ultima l’ha descritta come una persona “sempre leale e perbene, affettuosa e premurosa”. Infine, parlando del suo compagno Filippo Bisciglia, ha rivelato cosa pensa lui della sua scelta di partecipare all’Isola: “Filippo è una grande spalla ed è contento che vada all’Isola, sa che io sono selvaggia, non amo truccarmi, non vado sempre dal parrucchiere. Lui mi appoggia. Il matrimonio? Non lo sogno, è come se fossimo già sposati. Mi piacerebbe di più la festa, la celebrazione dell’amore. Però non è un’esigenza che ho”.