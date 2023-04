Amici, clamorosa rivincita per Alessio Cavaliere? Indiscrezioni: dopo l'eliminazione...

15 aprile 2023 a

Al centro delle polemiche che hanno colpito Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato alla fase serale, c'è Alessio Cavaliere, ballerino recentemente eliminato. Una scelta che ha scatenato il pubblico: la gran parte dei telespettatori e dei fan, infatti, era profondamente in disaccordo con la scelta.

Ora, Cavaliere si gode il suo momento di popolarità: è atteso da Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo per la consueta intervista a tu per tu. Chi lo difende, sostiene che Amici non sia in grado di riconoscere il giusto valore al talento del ballerino di hip-hop, magari proprio per il fatto che la sua disciplina sia piuttosto di nicchia.

Eppure, la produzione di Amici in una certa misura sarebbe pronta, anzi prontissima, a riconoscere ad Alessio Cavaliere il suo valore. Infatti, stando a dei rumors che circolano con insistenza, il talent potrebbe riservare al ballerino un ruolo ritagliato su misura. Nel dettaglio, il ragazzo napoletano potrebbe rientrare ad Amici, ma soltanto il prossimo anno e in veste di ballerino professionista nel corpo di ballo della trasmissione. Insomma, Cavaliere potrebbe diventare parte integrante del cast: un riconoscimento alle sue indubbie capacità.