Verissimo, fucilata contro la Bruganelli: "Non sa come arrampicarsi sugli specchi?"

Era attesa, anzi attesissima, l'intervista a Sonia Bruganelli a Verissimo. Ma all'ultimo la marcia indietro: la moglie di Paolo Bonolis non sarà in studio da Silvia Toffanin su Canale 5. Il tutto dopo che Dagospia ha parlato di matrimonio finito proprio tra la Bruganelli e Bonolis, circostanza smentita dalla coppia con un video pubblicato su Instagram in cui hanno picchiato duro contro il sito diretto da Roberto D'Agostino.

E insomma, niente Verissimo. Un passo indietro per il quale si scatena nuovamente Dagospia, che conferma le sue indiscrezioni circa la crisi e aggiunge polemico: "Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo".

"Bonolis-Bruganelli, è finita". Mediaset, bomba tutta in casa: "A Verissimo..."

Dunque Dago aggiunge: "Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di 'Banalis' che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele. L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di 'smentita' insieme al marito?", conclude Dago in un flash assolutamente tagliente. Sulla mancata ospitata a Verissimo, comunque, ancora non è tutto chiaro: è saltata? Oppure è stata semplicemente rimandata poiché la Bruganelli fino a poco fa si trovava ancora a godersi un favoloso mare tropicale? Ai posteri l'ardua sentenza...