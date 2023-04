Paola Ferrari, "torna in squadra": voce-bomba in Rai

26 aprile 2023 a

Nuovi progetti in vista per Paola Ferrari? Parrebbe di sì, dopo il suo addio a RaiSport, dove non ci sarebbe stata molta simpatia con l'ex direttrice Alessandra De Stefano, la quale ha deciso di puntare su altri nomi, anche in tema di Nazionale. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, "il vento (anche politico) è cambiato. De Stefano non è più alla direzione ed è volata a Parigi per occupare la poltrona di corrispondente e Paola Ferrari si prepara a nuovi importanti progetti".

"Nei giorni scorsi la giornalista si è schierata contro suo suocero, Carlo De Benedetti, per difendere Giorgia Meloni ed ha fatto pace con l'ex nemica Daniela Santanchè - scrive ancora Candela -. Ferrari potrebbe tornare presto nella squadra che segue la Nazionale di Mancini e ottenere la guida di un titolo sportivo di punta: 90° minuto o La Domenica Sportiva?". Non resta che attendere per scoprirlo.

Ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1, questo pomeriggio la Ferrari ha affrontato un tema molto delicato, quello delle molestie, e ha confessato: "Mi è capitato parecchie volte. Il problema è che ancora oggi raramente queste cose vengono rese pubbliche, perché non te la senti di affrontare qualcosa di così complicato. Purtroppo è ancora così e non so quando questo mal costume passerà di moda”. Poi ha aggiunto un dettaglio: “Quando avevo di fronte persone troppo potenti ho cercato di far finta di niente. Non perdono me stessa perché avrei voluto essere stata più coraggiosa, però a volte pensi ‘meglio che stai zitta’”.