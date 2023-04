Controcorrente, Andrea Romano: clamorosa gaffe, come chiama la Meloni

26 aprile 2023 a

Clamorosa gaffe per Andrea Romano a Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4. Il noto esponente del Partito democratico pare essersi confuso più volte finendo per chiamare Giorgia Meloni Virginia Raggi, anche lei ospite del talk.

Confusione a parte, durante il programma, il dem Romano, così come tutti i suoi colleghi di partito, non ha risparmiato ai telespettatori la polemica sulla premier e il 25 aprile: “Meloni continua ad avere un problema nel dirsi antifascista e credo sia un limite alla sua azione politica”. Parole a cui ha subito replicato il condirettore di Libero Pietro Senaldi, anche lui ospite della trasmissione. “Meloni non ha vinto le elezioni per farsi dire dall'opposizione cosa deve dire”, ha chiosato Senaldi.

In studio con la Gentili c'era anche la Raggi, come detto prima. E pure lei è partita alla carica contro il governo e il premier, alimentando la polemica sul 25 aprile: "Se noi oggi siamo qui e viviamo in una repubblica è perchè l'antifascismo è riuscito a sovvertire e riprendersi il paese. Proclamarsi antifascisti dovrebbe essere nel nostro dna".