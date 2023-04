DiMartedì, Michele Santoro: "Fini? Si può essere intelligenti anche se..."

26 aprile 2023 a

"Nella lenzuolata di parole di Giorgia Meloni su il Corriere della Sera non c'è la parola anti-fascismo. Io non penso siano fascisti, penso siano a-fascisti. Quando Fini, che sarà pure maschio ma un po' di politica l'ha studiata, ha ricordato alla Meloni 'tu devi dire che sei anti-fascista', lei non ci è riuscita", attacca Michele Santoro intervistato da Giovanni Floris a Dimartedì, su La7, nella puntata del 25 aprile. E il conduttore gli chiede di questa battuta su Fini, cosa voleva dire? "Che si può essere intelligenti anche essendo un uomo, no? Ha detto delle cose intelligenti", risponde il giornalista ed ex conduttore di Anno Zero. "Non vorrei che ogni volta che noi dobbiamo trovare una soluzione, ci accontentassimo di una cosa che è la preliminarmente corretta".

Qui l'intervento di Michele Santoro a DiMartedì

"Avremo finalmente una emancipazione reale quando le donne stupide saranno pari agli uomini stupidi nei posti di potere", prosegue Michele Santoro. "Ciò detto, se io devo avere un leader non mi basta che sia donna, non mi basta che sia gay, ho bisogno di qualcuno che mi indichi delle soluzioni".

Quindi, concludendo su Elly Schlein e Giorgia Meloni, due leader donne, il giornalista chiosa: "Dal punto di vista dello spettacolo siamo a posto. Abbiamo due donne sulla scena, lo spettacolo è più gradevole, è più interessante e sono due donne molto combattive" e "la Schlein leverà qualche punto a Conte".