Striscia la Notizia demolisce Tina Cipollari: "Fuori controllo", occhio al video...

27 aprile 2023

Riflettori puntati su Tina Cipollari, la storica dama di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. E a puntare i riflettori è niente meno che Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che le dedica un servizio nella puntata in onda mercoledì 26 aprile.

Già, perché la Cipollari si è resa protagonista dell'ennesima sfuriata nello studio della De Filippi. Sfuriata, in questo caso, davvero inspiegabile: tutto è scaturito per il fatto che sia stata apostrofata come "bella". Insomma tutt'altro che un insulto, tutt'altro che una miccia buona per farla esplodere. Almeno in teoria...

E così Striscia le dedica un servizio dal titolo: "Mai dire bella a Tina Cipollari". E la redazione del tg satirico lanciando le immagini spiega: "Così la definisce (ironicamente) il cavaliere Elio durante una discussione. L'opinionista di Uomini e Donne non la prende bene e scoppia una lite tra i due". Già, una Tina Cipollari completamente fuori controllo. E Striscia la Notizia non dimentica di farlo notare...

Striscia la Notizia, il servizio su Tina Cipollari: qui il video