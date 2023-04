Mattino 5, Vecchi ride in faccia alla Panicucci: attimi di gelo

27 aprile 2023 a

Attimi di imbarazzo a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5. Si parlava del caso della presunta veggente Gisella Cardia. E sul finire della trasmissione c'è stato un piccolo fuoriprogramma.

In buona sostanza, mentre la Panicucci intervistata un'ospite, la regia ha staccato cambiando inquadratura e ha mostrato, per errore, l'ingresso in studio di Francesco Vecchi, il quale salutava gli spettatori a casa e augurava un buon giovedì.

Dunque, al termine dell'intervista, Vecchi non riusciva a trattenere le risate, il tutto di fronte a una Panicucci piuttosto basita. Tanto che lei si è rivolta al collega chiedendo: "Allora Francesco... perché ridi?". E lui: Per gli ingressio, rido per i nostri ingressi". A quel punto Panicucci ha compreso cosa fosse accaduto e, mettendosi a sua volta a ridere, ha risposto: "Lasciamo perdere...". L'ultima parola è stata di Vecchi: "I nostri ingressi finali sono da mettere in collezione. Dovremmo fare una collezione finale", ha chiosato con autoironia.