PiazzaPulita, Formigli senza vergogna: dopo il 25 Aprile... tam-tam sulla puntata

Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli, in onda questa sera su La7, sembra essere pronto per attaccare il governo Meloni a seguito delle celebrazioni del 25 aprile. Probabile, insomma, che si andrà avanti con le polemiche degli ultimi giorni contro l'esecutivo e il suo premier. Il parterre di ospiti lo confermerebbe. Stando alle anticipazioni, tra i temi affrontati in studio ci saranno lo scontro politico sul 25 aprile, il sostegno alla resistenza ucraina e l’inchiesta in corso sulla comunità di recupero Shalom.

Ed ecco gli ospiti. Quelli annunciati sono Gad Lerner, il giornalista che da sempre si occupa di politica e di storia e che non ha mai risparmiato critiche e toni polemici nei confronti della destra; Nathalie Tocci, direttore dell’Istituto Affari Internazionali; Ida Dominijanni, filosofa e critica letteraria; Massimo Ammaniti, psicanalista e neuropsichiatra infantile di fama internazionale.

Ma non è tutto. Perché tra gli ospiti del talk ci saranno anche Giuseppe Parlato, professore dell’Università Internazionale di Roma; Andrea Muccioli, uno dei figli del fondatore della Comunità di San Patrignano; Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage.it; Nunzia De Girolamo e la giornalista Cecilia Sala. Come sempre, poi, Stefano Massini porterà il suo racconto letterario in studio.