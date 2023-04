Dritto e Rovescio, la testimonianza sulla ladra rom: "Denunciata. Ma il giorno dopo..."

28 aprile 2023 a

Il tema delle borseggiatrici rom continua a tenere banco nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Il talk affronta spesso questa tematica che tocca da vicino i cittadini di molte realtà italiane, come Roma e Milano. Tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri sera c'era anche Matthia, che nei giorni scorsi è stato picchiato da alcune borseggiatrici a Milano solo per averle filmate e aver avvertito le altre persone della loro presenza.

"Dopo questa aggressione tu hai fatto denuncia, ti risulta che le borseggiatrici siano state individuate, fermate, arrestate?", gli hanno chiesto durante la trasmissione. "Sì, ho fatto denuncia alla polizia, due di loro l'altro giorno le ho beccate e a loro ho chiesto il perché del gesto e ovviamente non hanno risposto. Poi verso sera abbiamo beccato un'altra borseggiatrice che mi aveva aggredito, è scappata dalla polizia. Ho fatto un altro verbale, è stata denunciata e rilasciata".

"Cosa rispondi invece a chi dice che sono stati altri e non le borseggiatrici a colpirti o che addirittura sei caduto tu da solo facendoti male?", hanno chiesto ancora al giovane. E lui, indignato, ha risposto: "Dico che si dovrebbero vergognare, fanno schifo anche solo a dire queste cose".