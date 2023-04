Dritto e Rovescio, chi "sparisce" da Del Debbio: una strana scelta

27 aprile 2023 a

Si scaldano i motori di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio e in onda come ogni giovedì sera su Rete 4. La sfida diretta è con Corrado Formigli e PiazzaPulita su La7, sfida diretta che Del Debbio sta regolarmente vincendo per distacco.

E così, ecco che filtrano le indiscrezioni sulla puntata di oggi, giovedì 27 aprile. Si apprende che a Dritto e Rovescio andrà in onda un approfondimento sulle recenti manifestazioni di piazza di protesta all'operato del governo, dunque si ragionerà sulle contrapposizioni ideologiche tra maggioranza e opposizione. Del Debbio si interroga sulla possibilità di superare questi contrasti per dare una risposta ai veri problemi dei cittadini: insomma, è possibile farlo?

Dunque, un lungo focus sarà dedicato all'emergenza-migranti, un tema di stringente (ed esplosiva) attualità a fronte dell'altissimo numero di sbarchi nei primi mesi dell'anno. Tra gli ospiti della trasmissione anticipati da TvBlog ecco Maurizio Gasparri, Elisabetta Gualmini, Ettore Licheri, Alessandro Panza e Marco Osnato.

Insomma, i più maliziosi avranno notato un dettaglio di non poco conto: almeno stando alle anticipazioni, non ci sarà la consueta pagina su rom e borseggiatrici, tema a cui Del Debbio ha dedicato molte ore di diretta nelle ultime puntate di Dritto e Rovescio. Una grossa sorpresa, ammesso e non concesso che quello spazio, alla fin della fiera, non verrà ritagliato. Non ci resta che attendere...