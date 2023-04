PiazzaPulita, Lerner-Formigli sputano sentenze: "Sciatteria o caso politico?"

28 aprile 2023 a

Corrado Formigli, in apertura della puntata del 27 aprile di Piazzapulita, su La7, chiede un commento al fatto che sul Def la maggioranza di governo sia andata sotto alla Camera, e Gad Lerner risponde: "Siamo osservati speciali innanzitutto da parte dei cittadini italiani, eh.... Perché tu prima sembravi contrapporre l'ipotesi 'è una questione politica' o 'un caso di sciatteria'. Ma la sciatteria è forse il più grande caso politico agli occhi degli elettori, che infatti ormai in proporzioni preoccupanti smettono di votare trovandosi davanti 'la maggioranza del ponte', non solo dello Stretto ma anche del 25 aprile che si può allungare fino al primo maggio".

La sciatteria, prosegue Gad Lerner, "è uno dei più grandi problemi politici dell'Italia di oggi. E si riflette anche all'estero. Oggi per Giorgia Meloni è più facile trattare con Sunak, trattare quindi con un premier britannico che guida un Paese che è già uscito dall'Unione europea, che ottenere risultati rassicuranti per l’Italia nella riforma del patto di stabilità dell'Unione europea stessa". E ancora, osserva il giornalista, firma de Il Fatto quotidiano: "Poi ci sono i mercati, appunto, che hanno tanti punti di domanda aperti di fronte a un governo costituito da personalità che fino a poco tempo fa dicevano 'no euro', dicevano 'no alle regole degli euro-burocrati', e che oggi vi si adeguano con il dubbio, che la giornata di oggi sembra rafforzare, che tornerebbero a quegli argomenti".