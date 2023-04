Domenica In, Carolyn Smith: "È stato devastante", Mara Venier sconvolta

30 aprile 2023 a

“Lei è una leonessa, una lottatrice e anche stavolta ce la farà”. Così Mara Venier ha introdotto Carolyn Smith a Domenica In. La storica giurata di Ballando con le stelle sta affrontando un tumore maligno al seno e si è presentata in studio con i capelli rasati e bianchi. “Dal 2015 lotto contro un tumore - ha dichiarato la Smith - siamo nell'ottavo anno ora hanno trovato questa nuova cura e speriamo sia la volta giusta. Anche se ci sono stati momenti così”.

“Mi sono accorta che qualcosa non andava per i miei cagnolini - ha spiegato - una mattina stavo a casa loro volevano giocare saltarmi addosso e usavano il seno sinistro come trampolino ma ho capito che qualcosa non andava. Avevo i capelli rosa e hanno cominciato a cadermi. La prima volta non è stato un grande problema, la seconda volta più devastante. Ad agosto sempre nello stesso punto è tornato per la terza volta”.

Il sogno della giurata di Ballando è uno: “Sono forte, ma mi piacerebbe che un giorno i medici mi dicano ‘finito’. È dura, io ho fiducia nei medici però io dico alla gente che critica la sanità italiana di andare fuori a vedere davvero cosa succede negli altri ospedali. Devo sempre mostrarmi forte, ma stavolta quando mi hanno detto che c'era di nuovo è stato devastante. Ho avuto gli attacchi di panico. Ho paura di non farcela, di morire, ho avuto paura degli spazi chiusi, ma io non ho mai avuto paura di queste cose”.