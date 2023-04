Domenica In, Mara Venier si collega con Napoli? "Salutame a...": finisce malissimo

30 aprile 2023 a

Oggi, domenica 30 aprile, per Napoli potrebbe essere una giornata storica. La giornata di quello scudetto che manca da più di trent'anni, dal tempo di Diego Armando Maradona. E il capoluogo campano è in fibrillazione, con le strade che esplodono e la festa pronta a scatenarsi.

Luciano Spalletti infatti sta per mettere la firma su un'impresa maestosa, sulla vittoria di un campionato dominato. E così, tutti i riflettori sono puntati su Napoli. Compresi quelli di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1. Per l'occasione, ecco un inviato proprio a Napoli, a pregustare la festa circondato dai tifosi.

E nelle primissime battute della puntata, ecco che zia Mara si collega proprio con l'inviato. Ma non tutto va per il verso giusto. Il collegamento non funziona: le immagini sono un ammasso informe di colori e neppure l'audio arriva in studio. E così ecco che la Venier, con la consueta ironia, di fronte a quel tipo di collegamento commenta: "Seee... ciao... salutame à soreta. Non si sente niente, non si vede niente!". Poi una fragorosa risata e il collegamento chiuso. Con Napoli, si riprovera più tardi.