Pierluigi Diaco zittisce Mara Venier: "No, non lo dire!", gelo in studio

Pierluigi Diaco non ammette parolacce durante il suo Bella Ma’, il programma da lui condotto su Rai 2. Questa volta Diaco non rimprovera un'ospite qualunque, ma Mara Venier. Il volto di Domenica In è stato protagonista di un retroscena svelato proprio da Pierluigi. "Prima di ogni intervista - ha raccontato - non ci sentiamo per qualche giorno per far in modo che tutto sia ancora più spontaneo e scafato, una chiacchierata sincera".

Da qui la battuta dell'ospite: "Mi hanno detto che qui da te non si possono dire parolacce". "No! Non le dire" ha esclamato Diaco che ha subito frenato l’amica e collega. Chiusa la parentesi più divertente, la Venier ha spiegato di essere tornata a Venezia, nella sua città di origine: "Sono tornata grazie alla sensibilità e affetto e ho scoperto che sono ancora quella Mara. Avevo paura a tornare a Venezia senza mia madre, quella città era tutta la mia vita".

Per sette anni la conduttrice non è infatti riuscita a mettere piede nel capoluogo veneto prima di prendere la coraggiosa decisione. Per Diaco, però, la Venier vanta una capacità non comune, una chiave di successo anche nella sua carriera: "Hai nascosto le tue emotività anche in momenti difficili come la pandemia".