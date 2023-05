Giovanna Botteri, terrore in diretta Rai: cosa le esplode affianco

01 maggio 2023 a

Giovanna Botteri ha rischiato grosso durante il suo collegamento in diretta da Parigi. Proprio mentre interveniva al Tg3, l’inviata si è spaventata per un’esplosione avvenuta a pochi centimetri da lei. “Un ragazzo è stato appena ferito da una granata, la situazione è davvero molto tesa”, ha dichiarato la Botteri. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate tra le strade di Parigi e di tutta la Francia in occasione del Primo maggio.

D’altronde da queste parti il tema del lavoro è particolarmente sentito dopo il passaggio della famosa riforma delle pensioni, che ha scatenato fortissime tensioni sociali. Il bilancio parziale della violenza del Primo maggio francese è di oltre 100 poliziotti costretti a cure ospedaliere e di oltre 200 persone fermate dalle forze dell’ordine. Sebbene ci siano molti manifestanti pacifici, ce ne sono tanti altri più violenti, in mezzo ai quali si nascondono anche dei veri e propri teppisti.

Nella capitale così come nelle altre città francesi ci sono stati scontri con la polizia, lanci di pietre e assalti a banche e agenzie immobiliari, con decine e decine di vetrine infrante. Le forze dell’ordine sono dovute ricorrere alle maniere forti, utilizzando i lacrimogeni e i cannoni ad acqua. Insomma, alcuni elementi hanno preso parte alle manifestazioni del Primo maggio soltanto per attaccare i poliziotti e le proprietà altrui.