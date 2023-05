Concertone, disastro-Ambra: "Senza essere corcati", la furia dei tifosi della Lazio

02 maggio 2023 a

Tutti contro Ambra Angiolini. Stiamo parlando dei tifosi della Lazio a cui non è andata giù una frase pronunciata dal palco del Concertone del Primo maggio. Qui la conduttrice ha letto alcune frasi del pubblico sul "diritto che mi manca". Tra queste quella dal chiaro riferimento calcistico. "Il diritto che mi manca - ha letto la Angiolini - è quello di tifare Lazio a Roma centro senza essere ‘corcato'". Immediata la replica sui social network, dove i supporters biancocelesti non le hanno mandate a dire alla conduttrice. La colpa? Quella di aver selezionato e letto una frase assolutamente ironica in diretta sulla tv nazionale.

E così, a bufera iniziata, Ambra e Biggio sono stati costretti a scusarsi: "Abbiamo frainteso, non c’era nessuna volontà di offendere, non stasera da questa piazza". Ma non è la prima volta che i tifosi della Lazio si scagliano contro Rai per il modo in cui viene nominato il loro club. È già successo con Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani. "Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico".

Tra le interviste nel mirino quella di Claudio Amendola. L'attore ha infatti dichiarato: "Come ho fatto a interpretare bene il ruolo di un fascista laziale? Eh, li conosco. Non ho pensato a una cosa tipica dei laziali, ho solo pensato a fare uno stronz*, non per il laziale ovviamente". E ancora: "Meglio fascista o laziale? Non lo so…forse laziale. Ma non lo so, non rispondo e me la cavo. Ma non può succedere. E se ho una pistola alla tempia? Ma spara no (ride, ndr)?".