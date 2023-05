Lilli Gruber, sfogo: "Video della Meloni, perchè?", poi cala il gelo

02 maggio 2023 a

Un vero e proprio processo quello andato in onda a Otto e Mezzo su La7 sulla mancata conferenza stampa di Giorgia Meloni sul dl Lavoro varato ieri, primo maggio, in Consiglio dei ministri. Lilli Gruber ha attaccato a testa bassa il premier che ha scelto di presentare il decreto con un video sui social senza la consueta conferenza al termine del Cdm.

La Gruber rivolgendosi a Stefano Zurlo, inviato de ilGiornale, ha affermato: "Perché la Meloni non ha voluto parlare con i giornalisti? Perché lo ha fatto?", con tono piuttosto acceso. Zurlo ha spento il livore della Gruber sul nascere: "Non ha rifiutato il confronto con i giornalisti, lo ha solo rinviato. Credo che nei prossimi giorni spiegherà i dettagli del provvedimento".

Ed era stata la stessa Giorgia Meloni a far sapere che nei prossimi giorni ci saranno spiegazioni riguardo al decreto. In più, come ha anche sottolineato Monica Guerzoni Palazzo Chigi ha fatto sapere ai giornalisti di aver rispettato la richiesta dei sindacati. Infatti la triplice sindacale avrebbe chiesto al governo di non oscurare il palco dei comizi dei tre segretari di Cgil, Cisl e Uil. E il governo ha rispettato questo patto. Dove sta dunque la polemica?