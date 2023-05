Frassica umilia Pamela Prati, imbarazzo Conti: "Ma cosa stai dicendo?"

06 maggio 2023 a

Un velenosissimo Nino Frassica mette in imbarazzo Carlo Conti e avrà fatto correre un brivido lungo la schiena ai telespettatori più "sensibili" de I migliori anni, su Rai 1. Tra gli ospiti dello show musicale tornato dopo una lunga assenza dai palinsesti ci sono nomi che hanno fatto la storia della canzone italiana degli ultimi 40 anni: i Ricchi e Poveri, Claudio Cecchetto, Sandy Marton, Via Verdi, Tracy Spencer. Autentiche glorie dell'italo-pop capaci di conquistare l'Europa e il mondo, soprattutto negli anni 80, autori di tormentoni simbolo di un intero decennio. E poi c'è lui, Nino Frassica, sardonico comico siciliano ormai diventato presenza fissa a Che tempo che fa su Rai 3 la domenica sera, a ravvivare il salottino di Fabio Fazio.

Conti lo mette al centro dell'intervista My List, con cui un personaggio famoso racconta la propria vita attraverso le sue cinque canzoni preferite. Nella Nino Frassica-soundtrack spiccano così Pietre di Antoine, la sensualissima Sono una donna non sono una santa di Rosanna Fratello, la colonna sonora de Il Padrino, Grazie dei fiori Bis e la struggente I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Quando parte l'intervista vera e propria, Conti domanda: "Quando è stata l’ultima volta che ci sei rimasto male?". Frassica risponde a bruciapelo: "Quando ho scoperto che Mark Caltagirone non esisteva e la povera Pamela Prati era stata... No, ci sono rimasto male". Fulminante, con tanto di pausa a effetto e (finta) commozione. "Ma cosa stai dicendo?", ribatte Conti tra il divertito e l'imbarazzato. Se la gag era preparata, non si è notato.