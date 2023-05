Ilary Blasi, lite con Cecchi Paone? Finisce malissimo: "Ritiro" e caos a Mediaset

11 maggio 2023 a

Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini hanno lasciato l’Isola dei Famosi. La notizia era nell’aria, dato che già nella scorsa puntata c’era stato uno scontro tra il giornalista e Ilary Blasi, con quest’ultima che ha cercato in tutti i modi di convincerlo ad andare avanti, eventualmente anche senza il fidanzato, che nei giorni precedenti aveva accusato un malore ed era stato costretto a ritirarsi momentaneamente.

Non è ancora nota la reale motivazione dell’abbandono, ma è probabile che risieda nelle condizioni di Antolini e nel rifiuto di Cecchi Paone di continuare da solo. Già in puntata il giornalista aveva dichiarato di volersi ritirare, non avendo la minima idea di continuare senza il compagno. Il dibattito tra Cecchi Paone e la Blasi era stato piuttosto acceso, con il giornalista che aveva denunciato lo stato a suo dire precario in cui si trovano tutti i naufraghi: “Simone mi è svenuto tra le braccia, così è un massacro”.

Già in quella circostanza Cecchi Paone aveva fatto sapere di non essere intenzionato a continuare senza il compagno: “Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato e in coppia ce ne andiamo”. La conduttrice avrebbe cercato di convincerlo a restare in questi giorni, ma evidentemente i suoi tentativi sono stati vani.