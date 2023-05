Luisella Costamagna torna in Rai? Dove la piazzano e per conto di chi

12 maggio 2023 a

Qualcosa a Viale Mazzini si muove. Dopo il Consiglio dei ministri che ha sbloccato la nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato della Rai, non si escludono ulteriori cambiamenti. In particolare per quanto riguarda l’assegnazione dei programmi autunnali. Tra le novità, il Movimento 5 Stelle avrebbe ottenuto, nell’ottica del pluralismo, la conduzione di un programma il sabato pomeriggio, su Rai2. Al timone? Stando al Corriere della Sera Luisella Costamagna. L'ex volto di Agorà era stato sostituito. E non senza polemica.

"La mia esperienza ad Agorà finisce qui", aveva annunciato ai telespettatori per poi passare ai ringraziamenti: "Io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica, la parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perché per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto. Per il resto non posso parlare".

Ma la trasmissione di Rai 3 sarebbe pronta a cambiare conduzione ancora una volta. Scalderebbe infatti i motori Manuela Moreno. "L’ho letto - aveva replicato incalzata sul retroscena -, a me non hanno detto niente però. Ma vi giuro che non me lo ha mai chiesto nessuno. Io però sono sempre pronta alle sfide, non sono proprio una che ama svegliarsi presto la mattina, di solito mi sveglio alle 8.30". E ancora: "Non ho mai considerato nessun incarico un punto di arrivo, ma sempre di ripartenza e se si dovesse cambiare accetto la sfida… Non mi sono mai tirata indietro".