Cartabianca, Costamagna attacca Meloni: "Promessa mantenuta"

Si parla del reddito di cittadinanza da Bianca Berlinguer, a Cartabianca, su Rai tre e tra gli ospiti in studio nella puntata del 31 gennaio c'è anche la giornalista ed ex concorrente di Ballando con le stelle, Luisella Costamagna. La quale attacca subito l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: "In questi primi cento giorni ci sono state diverse retromarce e inversioni a U da parte del governo Meloni. L'unica promessa mantenuta", ha sottolineato la giornalista, "è stata lo smantellamento del reddito di cittadinanza".

Non solo. Luisella Costamagna ha anche ricordato, rispetto alla misura grillina per "abolire la povertà", che "nel 2018 si parlava di reddito di dignità e Silvio Berlusconi prometteva mille euro al mese". E "sul programma si scriveva 'azzeramento della povertà assoluta'. La stessa cosa che poi è stata realizzata dai Cinque Stelle", ha aggiunto la giornalista.

Rispetto quindi all'abolizione del reddito di cittadinanza così come è stato ideato dal Movimento cinque stelle, è intervenuto anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo: "Bisogna mantenere i servizi sociali, i sindaci sanno chi ha bisogno", ha spiegato. "I soldi risparmiati dal reddito di cittadinanza devono essere messi al servizio dell’economia reale. Un imprenditore con meno tasse assumerà più dipendenti", ha concluso Cattaneo.