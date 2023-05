Dritto e Rovescio, "a cosa ti istiga la mentalità nomade": il rom pentito confessa

12 maggio 2023 a

Paolo Del Debbio ha ospitato a Dritto e Rovescio, su Rete4, il signor Denis che ha avuto modo di raccontare la sua esperienza di vita e soprattutto il suo pentimento per aver fatto parte di una comunità rom che lo istigava a delinquere. “Furti e violenze, perché nessuno ferma le borseggiatrici?”, era il quesito dal quale partiva la discussione in studio. La testimonianza di Denis è però stata un valore aggiunto.

“Non è il fatto che si manda qualcuno a rubare - ha esordito durante il suo collegamento su Rete4 - io l’ho detto pubblicamente, sono un ex borseggiatore, un ex delinquente, come volete dirlo voi. Ho smesso, ho cambiato vita, ho scontato il carcere. Adesso ho i miei figli: mia figlia è cittadina italiana, ha fatto la scuola alberghiera e ora lavora in Svizzera; mio figlio lavora in Germania, io stesso lavoro e vivo con mia moglie e altri quattro figli in Germania”.

“Ho cambiato vita - ha sottolineato Denis - ho sempre vissuto nella mentalità nomade dei campi, che è una mentalità che ti istiga a questa delinquenza, a questi reati, a fare certe cose. Sto dicendo la verità, ti porta a delinquere”. Affermazioni che hanno creato un certo fermento in studio, con Mario Giordano particolarmente “caldo” sull’argomento.