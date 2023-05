Fabio Fazio, "chi può sostituirlo": tam-tam impazzito, scippo a Mediaset?

15 maggio 2023 a

Tam-tam impazzito. Con l'addio di Fabio Fazio alla Rai spunta il toto-nomi per il sostituto. Una scelta complessa, visto che al momento è sconosciuto anche il destino di Che Tempo Che Fa. Cosa ne sarà della trasmissione è infatti un mistero: verrà riportato nell’alveo di una narrazione diversa? si chiede il Corriere della Sera senza però fornire una risposta. Gli stessi vertici di Viale Mazzini sarebbero incerti sul da farsi. Ecco allora che nascono ipotesi definite quasi "irrealistiche". Tra queste - si legge - quella di portare Paolo Bonolis in Rai. Il conduttore, oltre a trasmissioni più leggere, ha anche condotto show come Il senso della vita, dove a prevalere erano proprio le interviste.

Il secondo noto da sciogliere è il budget. Il motivo è semplice: il costo elevato del programma di Fazio veniva ricompensato dalla pubblicità, permettendo al conduttore di avere ospiti di prima grandezza. Ora invece? Ma quella di Bonolis non è l'unica opzione in campo. Si parla anche di un programma di informazione, un esperimento tentato la domenica sera da Massimo Giletti su La7.

Ma l’acquisizione del conduttore sembra per adesso in stand by, dopo che il conduttore è stato sentito dalla procura di Firenze, come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine sui presunti mandanti delle stragi mafiose del 1993. Allora è il turno di Nicola Porro. Rumors senza conferme non escludono un suo approdo a Viale Mazzini. In questi giorni si parla molto dell’arrivo da Mediaset di Nicola Porro ma non ci sono conferme.