Maria De Filippi sotto accusa: "Tempo perso", cosa manda in onda

Quando è stato annunciato che su Canale 5 sarebbero andate in onda vecchie puntate di Uomini e Donne, i fedelissimi del programma di Maria De Filippi erano parecchio eccitati: volevano vedere i troni storici e più appassionanti, invece si sono ritrovati con una versione del dating show che non ha raccolto molti consensi, soprattutto sui social.

Sebbene i dati di ascolti siano sempre ottimi, anche perché Uomini e Donne ha un pubblico altamente fidelizzato, stavolta il malcontento è stato riversato sulla trasmissione della De Filippi. “Perché perdere tempo - si domanda un utente - lavorando per poter tirare fuori un collage/riassunto di questa edizione quando si potrebbe mandare in onda le puntate integrali dei vecchi troni senza alcuna fatica?”. A pensarla in questo modo sono tantissimi telespettatori, che speravano di vedere il meglio di tutte le edizioni e non solo di questa appena terminata.

Fatto sta che la puntata di lunedì 15 maggio ha comunque totalizzato oltre due milioni di spettatori con il 20% di share: va però sottolineato che nell’ultima parte è stato registrato un calo netto, visto che il programma aha chiuso con 1.7 milioni di spettatori e il 19,3% di share. Evidentemente più di qualcuno ha deciso di cambiare canale per la delusione.