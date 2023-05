Amici, "spero di rendere onore al tempo": le parole commuovono Maria De Filippi

15 maggio 2023 a

Angelina Mango ha chiuso al secondo posto la finale di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La figlia d’arte non ha tradito le attese: anche se a vincere è stato Mattia Zenzola, la cantante ha messo in mostra tutto il suo talento fin dal primo giorno e ha conquistato il pubblico. Ancora commossa per essere arrivata così lontano, Angelina ci ha tenuto a fare un post di ringraziamenti.

“Sono ancora stordita, ma un grazie gigante non me lo toglie nessuno”, ha scritto su Instagram, a poche ore dalla fine del talent show. “Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole”, ha aggiunto a corredo del post in cui si mostra con il vincitore Mattia, mentre stringono le coppe che hanno vinto durante la finalissima. Ovviamente Angelina ha mandato un grande abbraccio ai compagni di viaggio e ai professori: “Non sono mai stata così grata, fiera e felice. Tutte le persone che lavorano ad Amici sono dei veri angeli custodi”.

Infine non poteva mancare un messaggio per Maria De Filippi: “Un grazie gigante a Maria De Filippi, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso”.