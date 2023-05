Maria De Filippi, voce bomba su Mediaset: "Nuovo programma"

Roberto Tortora 16 maggio 2023 a

Avete voglia di vedere Gemma Galgani in prima serata? O Gianni Sperti e Tina Cipollari? Sì, perché molto presto Uomini & Donne potrebbe conquistare il prime time di Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset. Secondo alcune voci riportate da Blasting News, da settembre ci potrebbe essere un appuntamento settimanale con Maria De Filippi, che andrebbe a scalzare il Grande Fratello Vip. Continua dunque l’embargo dei vertici del Biscione nei confronti di un programma che non è piaciuto affatto nella sua ultima edizione, piena di troppe volgarità. Di sicuro, il reality durerà molto meno e ci sarà un solo prime time settimanale, invece dei due condotti da Alfonso Signorini. L’altra serata spetterebbe al Trono Over e al Trono classico del dating show, fin qui solo pomeridiano. Per ora è solo un’indiscrezione, non v’è certezza.



Non è la prima volta che il programma di ‘Queen Mary’ finisce in prima serata. Il pubblico di Canale 5 ha assistito ai famosi momenti dedicati a Gemma Galgani. In particolare, i telespettatori ricordano ancora oggi la famosa lettera della dama torinese scritta a Giorgio Manetti. Una puntata speciale seguitissima, con cui il programma e Mediaset hanno sperimentato. E proprio Manetti potrebbe fare un clamoroso ritorno ed essere protagonista della prossima edizione di UeD.

In passato, la trasmissione è andata in onda nel prime time anche con le puntate speciali sulle scelte. Un esempio è stata quella di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che è stata molto seguita dai telespettatori in prima serata. L’unica certezza, per ora, è che a settembre il pubblico troverà Tina Cipollari e Gianni Sperti nel loro classico ruolo di opinionisti. Non si sa ancora se dopo pranzo o per accompagnare la cena. Con buona pace del GFVip.