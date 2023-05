Domenica In, Mara Venier: "Hai messo il vibratore?", gaffe a luci rosse

21 maggio 2023 a

Gaffe a luci rosse a Domenica In: protagonisti Mara Venier e il suo ospite Massimiliano Ossini, in studio insieme a figlia e moglie. A un certo punto dell'intervista la conduttrice ha chiesto al collega: "Hai messo il vibratore?". E subito dal pubblico qualcuno le ha fatto notare l'errore. La Venier in realtà si riferiva alla vibrazione del cellulare che non smetteva di suonare.

Tra una battuta e l'altra, insomma, Mara ha fatto una delle sue tante gaffe facendo divertire parecchio sia il pubblico in studio che i telespettatori a casa. Sui social lo scivolone non è passato inosservato. Anzi è diventato virale in poco tempo scatenando una valanga di commenti e meme. "Le perle di zia Mara", ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro invece: "Mara il primo posto dei nuovi Mostri è assicurato a Striscia la Notizia, sei unica".

Il collega e conduttore napoletano, volto di Unomattina, alla domanda di Mara si è lasciato andare a una risata che ha smorzato un po' l'imbarazzo. Dopo la gaffe, Mara Venier si è subito scusata specificando che intendeva dire "vibrazione". Errori a parte, comunque, Ossini si è raccontato a 360 gradi in una lunga e intima intervista nel corso del programma.