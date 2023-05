Serena Bortone, "quel ramo": gaffe clamorosa, il ministro la riprende in diretta

22 maggio 2023 a

a

a

Clamorosa gaffe per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Nella ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, la conduttrice si è lanciata nella citazione del celebre incipit dei "Promessi Sposi". Una frase che conosce la gran parte degli italiani. "Viene in mente 'Quel ramo del lago di Garda'...", ha detto la Bortone al suo ospite, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il quale però l'ha subito ripresa: "Di Como!".

La nuova Rai è sempre più donna: le regine dei palinsesti

A quel punto la presentatrice si è ripresa dal lapsus ed è andata avanti con la citazione dell'incipit ma, come ha fatto notare Marco Zonetti su Dagospia, "intortandosi ulteriormente: 'Che volge a mezzogiorno, fra due catene non indistinte di...' (peccato però che la dizione corretta sia 'fra due catene non interrotte di monti')". "Vado a memoria, non mi ero preparata!", ha detto infine la Bortone, che poi ha dato la linea al Tg1.

Paola Barale “uccide i bambini”: una oscena rivelazione

Intanto sono sempre più insistenti le voci di un presunto addio della Bortone alla Rai. Pare che la giornalista sarà fuori dal pomeriggio di Rai 1 a partire dalla prossima stagione. Secondo le indiscrezioni più recenti, a prendere il suo posto potrebbe essere Milo Infante con il suo Ore 14.