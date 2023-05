Rai, Roberta Capua? L'indiscrezione dell'ultimo minuto

13 maggio 2023 a

Spunta anche il nome di Roberta Capua nella nuova Rai targata Roberto Sergio. Secondo quanto riporta il sito tvblog, infatti, a Viale Mazzini vanno avanti le manovre per definire il volto della tv pubblica in questo suo nuovo corso. E uno dei posti più ambiti dei futuri palinsesti è quello del primo pomeriggio feriale di Rai 1, fascia oraria, attualmente occupata dal varietà Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone "su cui è in atto una profonda riflessione e i cui dubbi non sono di natura 'politica', ma di linea editoriale".

E proprio per quanto concerne il primo pomeriggio feriale di Rai 1 "circola una indiscrezione dell’ultimo minuto che vorrebbe alla guida di una nuova trasmissione Roberta Capua, che tornerebbe quindi sulla prima rete con un programma tutto nuovo dedicato all’universo femminile, pubblico prevalente davanti alla tv a quell’ora", si legge sul sito. Roberta Capua del resto ha condotto con ottimi risultati in passato Estate in diretta, che quest'anno sarà affidato a Nunzia De Girolamo, "pure lei fra le candidate ad avere un posto al sole nei palinsesti autunnali della Rai". E non finisce qui. Perché non si può poi escludere che "Francesca Fialdini, qualora debba lasciare davvero Da noi a ruota libera, possa entrare in corsa pure lei per il primo pomeriggio feriale di Rai1". La partita è aperta.