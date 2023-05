Marco Columbro-choc: "L'ultimo ricordo prima del coma. E un mese dopo..."

15 maggio 2023 a

Ospite di Oggi è un altro giorno Marco Columbro. Serena Bortone, nella puntata di lunedì 15 maggio, ha chiesto all'attore quale fosse stato il momento più delicato mai vissuto fino ad ora. E Columbro non ha esitato ad ammettere che risale al 2001, quando è finito in coma a causa di un aneurisma cerebrale. "Ricordo di aver chiesto di essere portato subito in ospedale perché avvertivo un fortissimo mal di testa" ha confessato su Rai 1. Ma la richiesta di aiuto non è arrivata in tempo: "Dopo quelle parole mi sono accasciato sul letto… quando mi sono svegliato era già trascorso un mese. Di quel mese trascorso in coma ho dei ricordi molto vaghi".

Una volta che si è ripreso, "il primo ricordo che ho è di me su una sedia a rotelle, mentre gli infermieri mi stavano portando in camera, ma non mi spiegavo perché mi trovassi su una sedia a rotelle in quanto sentivo la forza delle mie gambe".

E ancora, ha proseguito nel suo racconto: "Arrivato in camera, ho chiesto di potermi alzare per camminare ma ovviamente mi hanno detto che non potevo. Quando mi sono rialzato, ho dovuto imparare di nuovo a fare anche le più piccole azioni quotidiane, come farmi la barba o usare forchetta e coltello". Per Columbro è stato un percorso tutto in salita, visto che ha dovuto recuperare anche la parola.