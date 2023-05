Magliaro contro la Falcone: "Lei è una bella donna ma...", Floris in imbarazzo

24 maggio 2023 a

a

a

"La Rai, il pluralismo... Parole": Massimo Magliaro, intellettuale e storico della destra italiana, risponde all'avvocato Anna Falcone, pasionaria di sinistra. Entrambi sono ospiti di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, e il clima si fa presto infuocato. "Fregnacce", lo provoca la Falcone. "No no, questo lo dice lei e io mi accodo". Parte un duetto irrefrenabile.

"In fondo c'è il lager". Montanari, indecente colata di fango sul governo | Video

"Su 10 testate Rai 9 erano di sinistra. Dove sta il pluralismo? Risponda a me". "Io mi aspetto da questo governo...", "No no non parli di filosofia e mi risponda", "Io parlo di diritto, non di filosofia e ascolti anche me quando parlo". "Io l'ho ascoltata prima, adesso parlo io e lei mi ascolta, è chiaro?".



"Lei è una bella donna ma non può dire idiozie": Magliaro-Falcone, guarda il video a DiMartedì

"Il pluralismo e l'informazione libera sono scritti in Costituzione, se per lei la Costituzione è prepotenza se la vada a leggere a la impari una volta per tutte", urla la Falcone. "Lei è prepotente! - ribatte Magliaro -. Con il fatto che è una bella donna non può dire tutto, sta dicendo idiozie".

"Inaccettabile per te". Giannini bombarda il governo e Floris lo interrompe | Video

La regia inquadra Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoinni e deputata di Sinistra italiana: spalanca la bocca con la tipica espressione "ho sentito bene?". E anche Floris, un po' imbarazzato, corregge Magliaro: "C'era solo un modo per peggiorare la situazione ed era dire che è una bella donna".