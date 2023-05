Maria De Filippi, voce-bomba a Mediaset: “Cosa le ha proposto Pier Silvio”

27 maggio 2023 a

a

a

Dopo la morte di Maurizio Costanzo sono state fatte parecchie speculazioni sul futuro televisivo di Maria De Filippi. Si è infatti parlato soprattutto dell’eventualità di un ritiro a vita privata, che però non sembra nelle idee della conduttrice, almeno nel breve termine. Una volta terminato il lavoro con Temptation Island, la De Filippi si godrà un po’ di riposo e poi si dedicherà alle registrazioni delle nuove puntate di Tu si que vales.

Queste sono cose note, come lo è il fatto che la prossima stagione televisiva vedrà ancora una volta la De Filippi impegnata alla conduzione dei soliti programmi: Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne. La novità in questi giorni però rappresentata da un altro tipo di indiscrezione: secondo i ben informati, nei corridoi di Mediaset gira voce che la De Filippi potrebbe in futuro rafforzare la sua collaborazione con Mediaset. “Maria ancora una volta sarà in prima linea con i suoi contenuti e chissà che per lei non arrivi anche un ruolo da manager”, si vocifera dalle parti del Biscione.

Pier Silvio Berlusconi potrebbe quindi offrirle un peso addirittura maggiore all’interno dell’azienda, anche se ciò potrebbe comportare che in futuro la De Filippi non si occuperà più della condizione bensì delle produzioni. Scenari che per ora lasciano il tempo che trovano: l’unica certezza è che nella prossima stagione Maria sarà come sempre al suo posto.