Lucia Annunziata, "loop personale": la vera ragione dell'addio in Rai

Pietro Senaldi è intervenuto a In Onda, su La7, per commentare la scelta di Lucia Annunziata, che ha lasciato la Rai in segno di protesta contro il governo presieduto da Giorgia Meloni. “Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai”, ha dichiarato la conduttrice di Mezz’ora in più uscendo di scena.

Senaldi ha fatto notare che Annunziata era stata rinnovata per la prossima stagione televisiva: “È entrata in un loop personale perché è stata convinta che tutti le facevano la guerra. Francamente bisogna saper navigare anche controvento perché ogni tanto può capitare”. Allargando il discorso, Senaldi ha fatto un riassunto della situazione Rai: “È successo che il Tg1 è andato al partito che ha preso più voti, come accade sempre in Italia. Normalmente quando ci sono i tecnici che non si candidano il Tg1 va al Pd perché ci sono delle tradizioni che non cambiano”.

Capitolo Fabio Fazio: “Se n’è andato perché Fuortes non gli ha rinnovato il contratto per cinque mesi. Lui che è bravo e ha mercato si è mosso diversamente. La narrazione del centrodestra? Semplicemente è quella di chi ha gli stessi diritti degli altri e di chi non è figlio di una democrazia minore”.