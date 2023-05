Ranucci “in trappola”: caos-Rai, perché non vuole prendere il posto di Fazio

27 maggio 2023 a

Dopo l’annuncio degli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata il palinsesto della domenica di Rai3 è praticamente tutto da rifare. Si tratta di due defezioni importanti, soprattutto per la terza rete della tv di Stato: Mezz’ora in più e Che tempo che fa erano punti di riferimento per i telespettatori e ottenevano risultati difficilmente replicabili da altri conduttori.

Particolarmente complicata è la partita per la sostituzione di Fazio, in uno spot da sempre considerato scomodo quale è la prima serata della domenica. In questi giorni sono tante le voci che circolano: si parla anche di un possibile spostamento di Report dal lunedì alla domenica. Il conduttore Sigfrido Ranucci non sembra però entusiasta della cosa, anzi si sarebbe messo di traverso: la sua trasmissione è già rodata di lunedì e di conseguenza teme che spostarsi alla domenica possa rivelarsi una sorta di “trappola” per perdere ascolti.

Al posto di Fazio si fa anche il nome di Alessandro Cattelan, che però non sembra ancora abbastanza forte per colmare il vuoto di Che tempo che fa. Il nome dell’ex conduttore di Sky è importante, gli ascolti dei suoi primi esperimenti in Rai lo sono molto meno: un altro buco nell’acqua sarebbe difficile da digerire per Cattelan, prima ancora che per viale Mazzini.